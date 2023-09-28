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Гвоздик не проти поєдинків із російськими чемпіонами світу

Українець готовий до поєдинків проти Бівола та Бетербієва.

Гвоздик не проти поєдинків із російськими чемпіонами світу
Олександр Гвоздик
Фото: Matchroom

Екс-чемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (19-1, 15 KO), який після повернення у ринг поступово піднімається в рейтингах, сподівається повернутися до боїв за чемпіонський пояс.

У майбутньому 36-річний уродженець Харкова не проти вийти на поєдинки проти чемпіона світу за версіями WBC, IBF, WBO та The Ring росіянина Артура Бетербієва, а також проти його співвітчизника, чемпіона світу за версією WBА Дмитра Бівола.

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"Я зосереджений наступного бою проти Родрігеса. Далі я хочу битися з найкращими. Готовий до боїв з Біволом та Бетербієвим. Є Азіз, Буатсі та інші. Я зараз повернувся до рейтингів, я готовий", – сказав Гвоздик в інтерв'ю ES News.

Нагадаємо, свій наступний поєдинок українець проведе у суботу, 30 вересня, в андеркарді бою Канело Альварес – Джермелл Чарло проти бразильця Ісаака Родрігеса (28-4, 22 КО).

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