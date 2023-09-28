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На початку жовтня МОК розгляне рекомендації щодо допуску російських спортсменів на турніри

У Лозанні відбудеться Міжнародний форум спортсменів.

На початку жовтня МОК розгляне рекомендації щодо допуску російських спортсменів на турніри
Фото: МОК

Комісія спортсменів Міжнародного олімпійського комітету (МОК) оголосила повну програму, теми для обговорення та деяких спікерів Міжнародного форуму спортсменів (IAF) 2023 року, який прийме понад 400 спортсменів у Лозанні (Швейцарія) 1 та 2 жовтня, повідомляється прес-службою МОК.

На засіданні першого дня роботи Форуму будуть розглянуті, зокрема, рекомендації для спортивних федерацій, що регламентують участь російських та білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях.

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Нагадаємо, російських та білоруських спортсменів минулого року було відсторонено від міжнародних турнірів. Однак пізніше МОКом було надано рекомендації, за дотримання яких російські атлети можуть бути допущені до міжнародних стартів.

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