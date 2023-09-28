На початку жовтня МОК розгляне рекомендації щодо допуску російських спортсменів на турніри

Комісія спортсменів Міжнародного олімпійського комітету (МОК) оголосила повну програму, теми для обговорення та деяких спікерів Міжнародного форуму спортсменів (IAF) 2023 року, який прийме понад 400 спортсменів у Лозанні (Швейцарія) 1 та 2 жовтня, повідомляється прес-службою МОК.

На засіданні першого дня роботи Форуму будуть розглянуті, зокрема, рекомендації для спортивних федерацій, що регламентують участь російських та білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях.

Нагадаємо, російських та білоруських спортсменів минулого року було відсторонено від міжнародних турнірів. Однак пізніше МОКом було надано рекомендації, за дотримання яких російські атлети можуть бути допущені до міжнародних стартів.