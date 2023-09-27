"Це моя історія. Я пам'ятатиму все своє життя".

Напередодні "Шахтар" на виїзді розгромив рівненський "Верес" (3:0) та вийшов у чвертьфінал Кубка України.

Цей поєдинок став ювілейним, 400-м для капітана "гірників" Тараса Степаненка.

34-річний вихованець запорізького футболу поділився своїми емоціями та враженнями про досягнення позначки у 400 зіграних матчів у футболці "оранжево-чорних".

"Мені сказали про це три тури тому, я навіть не очікував, якщо чесно. Здається, тільки нещодавно було 350 ігор, а вже 400 – це майже все моє футбольне життя. Стільки років я в "Шахтарі", і для мене це гордість. Я пишаюся тим, що в мене така кар’єра, що я стільки років в одному клубі, стільки матчів зіграв, допомагав, були й поразки, й перемоги.

Пройшов багато з клубом: від Донецька до Києва, зараз від Києва до всієї Європи; де ми тільки не їздили, які труднощі тільки не долали, скільки вже людей змінилося... Це моя історія, і я пам’ятатиму це все своє життя", - цетує юбіляра клубна прес-служба.