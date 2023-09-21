Відбулася зустріч представників клубів УПЛ

Напередодні відбулася неофіційна зустріч президентів та членів керівництва клубів Української Прем’єр-ліги УПЛ), повідомляє sportarena.com.

Вона пройшла у закритому режимі, на ній були представники дев’яти клубів УПЛ, уточнює видання.

У заході взяли участь: президенти: "Динамо" - Ігор Суркіс, "Зорі" - Євген Геллер, "Кривбаса" - Костянтин Караманіц, "Полісся" - Геннадій Буткевич, "Вереса" - Іван Надєїн, "Колоса" - Андрій Засуха, почесний президент ЛНЗ - Дмитро Кравченко, а також віце-президент "Чорноморця" - Володимир Генінсон та комерційний директор СК "Дніпро-1" - В’ячеслав Фрідман.

Інші 7 клубів своїх представників делегувати не змогли, хоча були “принципово не проти”.

Ця зустріч була ініційована вищезазначеними Буткевичем та Надєїним.

Головною темою обговорення на ній стали проблеми суддівства в українському футболі. Клуби збираються сформувати свої вимоги та намагатимуться чинити тиск на УАФ, щоб втілити в життя ідеї щодо покращення ситуації.

Іншим питанням стала тема телепулу. Камінь спотикання – умова безкоштовного доступу до трансляцій, на якій наполягають окремі клуби.

Крім того, було висловлено ідею звернення до УЄФА щодо передачі українським клубам платежів солідарності, які спочатку були призначені російським командам. Імовірно, може йтися про суму близько 10 млн євро.

Представники всіх клубів домовилися оформити список ідей та затвердити його на наступних зборах, які заплановано на жовтень.