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ФІФА зобов’язала Рух виплатити €24 тисяч компенсації голландському захиснику Файє

Крім того, львівський клуб отримав трансферний бан.

ФІФА зобов’язала Рух виплатити €24 тисяч компенсації голландському захиснику Файє
Фото: EPA/UPG

Палата спорів ФІФА зобов’язала "Рух" виплатити 24 тис. євро + 5% річних голландському захиснику Лассані Файє як компенсацію, повідомляє sportarena.com.

На львівський клуб накладено трансферний бан. Керівництво "Руху" планує оформити зустрічний позов на адресу Файє у розмірі 500 тис. доларів.

Лівий захисник Файє перейшов у львівський клуб на правах вільного агента наприкінці січня минулого року. Однак з початком війни футболіст залишив розташування клубу і відправив позов в ФІФА щодо одностороннього розриву контракту.

Спочатку Файє у своєму зверненні заявляв про суму компенсації 316 тис. євро. Проте Палата суперечок ФІФА суттєво зменшила запити гравця.

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"Рух" планує зробити аналогічну заяву, в якій вимагатиме від гравця компенсацію за розірвання контракту в односторонній угоді. Львівський клуб апелює до контракту з Файє, за яким голландець мав сплатити 500 тис. доларів за припинення співпраці.

"Рух" у турнірній таблиці УПЛ 2023/24 йде на п’ятому місці.

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