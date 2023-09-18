Президент УЄФА озвучив терміни повернення російських команд на турніри

Чеферін заявив, що Росія повернеться на турніри після закінчення війни в Україні.

Президент Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Александер Чеферін відповів на питання щодо повернення російських команд на міжнародні турніри.

"Росіяни повернуться до футболу, коли закінчиться війна в Україні", - цетує Чеферіна Sportklub.

Президент УЄФА повторив, що іншого сценарію немає.

Додамо, що в УЄФА нульова терпимість не тільки до клубів, а й до спонсорів з Росії - УЄФА було припинено співпрацю і з "Газпромом".

Раніше в УЄФА прокоментували ситуацію з позицією Росії у таблиці коефіцієнтів. За підсумками сезону-2023/2024 Росії буде присвоєно найменшу кількість балів, зароблену за останні п'ять сезонів, тобто 4,333 бала для клубного коефіцієнта чоловічої асоціації і 1,750 для клубного коефіцієнта жіночої асоціації.

Нагадаємо, 28 лютого 2022 року ФІФА та УЄФА виключили російські збірні та клуби з розіграшів міжнародних турнірів - команди не виступають у єврокубках, а збірна Росії була позбавлена можливості поборотися за вихід до фінальної частини Чемпіонату світу-2022.