Кабінет міністрів звільнив всіх заступників міністра оборони України. Перший заступник зберіг посаду
Кабінет міністрів звільнив всіх заступників міністра оборони України. Перший заступник зберіг посаду
Помер ексголова Херсонської ОДА Геннадій Лагута
Помер ексголова Херсонської ОДА Геннадій Лагута
Росіяни вдарили ракетами по Харкову
Росіяни вдарили ракетами по Харкову
Зеленський підтвердив звільнення Кліщіївки біля Бахмута (оновлено)
Зеленський підтвердив звільнення Кліщіївки біля Бахмута (оновлено)
Українська розвідка підтвердила, що лідер Чечні Кадиров - у комі
Українська розвідка підтвердила, що лідер Чечні Кадиров - у комі
Окупанти завдали 5 ударів ракетами "Іскандер" по Харкову (оновлено)
Окупанти завдали 5 ударів ракетами "Іскандер" по Харкову (оновлено)
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
Діряве небо Криму, або Звідки падає каміння?
Діряве небо Криму, або Звідки падає каміння?
Росіяни готують ще одну екологічну катастрофу, − Центр нацспротиву
Росіяни готують ще одну екологічну катастрофу, − Центр нацспротиву
ГоловнаСпорт

Президент УЄФА озвучив терміни повернення російських команд на турніри

Чеферін заявив, що Росія повернеться на турніри після закінчення війни в Україні.

Президент УЄФА озвучив терміни повернення російських команд на турніри
Александер Чеферін
Фото: Skysports.com

Президент Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Александер Чеферін відповів на питання щодо повернення російських команд на міжнародні турніри.

"Росіяни повернуться до футболу, коли закінчиться війна в Україні", - цетує Чеферіна Sportklub. 

Президент УЄФА повторив, що іншого сценарію немає.

Додамо, що в УЄФА нульова терпимість не тільки до клубів, а й до спонсорів з Росії - УЄФА було припинено співпрацю і з "Газпромом".

Раніше в УЄФА прокоментували ситуацію з позицією Росії у таблиці коефіцієнтів. За підсумками сезону-2023/2024 Росії буде присвоєно найменшу кількість балів, зароблену за останні п'ять сезонів, тобто 4,333 бала для клубного коефіцієнта чоловічої асоціації і 1,750 для клубного коефіцієнта жіночої асоціації.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, 28 лютого 2022 року ФІФА та УЄФА виключили російські збірні та клуби з розіграшів міжнародних турнірів - команди не виступають у єврокубках, а збірна Росії була позбавлена можливості поборотися за вихід до фінальної частини Чемпіонату світу-2022.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies