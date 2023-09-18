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Українські юніори взяли "срібло" на ЧЄ-2023 зі стендової стрільби

Віце-чемпіонами контіненту стали Валерія Бартишева та Іван Рагуль.

Українські юніори взяли "срібло" на ЧЄ-2023 зі стендової стрільби
Фото: НОК

На чемпіонаті Європи зі стендової стрільби, що проходить у хорватському Осієку, українська команда здобула першу нагороду.

Срібними призерами у вправі скіт стала змішана юніорська пара у складі Валерії Бартишевої та Івана Рагуля.

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