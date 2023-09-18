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В АПЛ пройшло відразу два українські дербі

Забарний проти Мудрика та Зінченко проти Миколенка.

В АПЛ пройшло відразу два українські дербі
Фото: premierleague.com

У 5-му турі Англійської прем'єр-ліги (АПЛ) "Борнмут" Іллі Забарного приймав сусіда за турнірною таблицею "Челсі" Михайла Мудрика.

Матч на "Віталіті Стедіум" завершився нульовою нічиєю.

Забарний відіграв весь матч, а Мудрік – стартові 63 хвилини.

Огляд матчу "Борнмут" - "Челсі".

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У Ліверпулі відбулося ще одне протистояння українських футболістів. "Евертон" Віталія Миколенка приймав "Арсенал" Олександра Зінченка.

Поєдинок завершився мінімальною перемогою гостей – 0:1.

Миколенко зіграв усі 90 хвилин, а Зінченка було замінено на 80-й хвилині.

Огляд матчу "Евертон" - "Арсенал".

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