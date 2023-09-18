Миколенко зіграв усі 90 хвилин, а Зінченка було замінено на 80-й хвилині.

У Ліверпулі відбулося ще одне протистояння українських футболістів. " Евертон" Віталія Миколенка приймав "Арсенал" Олександра Зінченка.

Забарний проти Мудрика та Зінченко проти Миколенка.

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