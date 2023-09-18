У 5-му турі Англійської прем'єр-ліги (АПЛ) "Борнмут" Іллі Забарного приймав сусіда за турнірною таблицею "Челсі" Михайла Мудрика.
Матч на "Віталіті Стедіум" завершився нульовою нічиєю.
Забарний відіграв весь матч, а Мудрік – стартові 63 хвилини.
Огляд матчу "Борнмут" - "Челсі".
У Ліверпулі відбулося ще одне протистояння українських футболістів. "Евертон" Віталія Миколенка приймав "Арсенал" Олександра Зінченка.
Поєдинок завершився мінімальною перемогою гостей – 0:1.
Миколенко зіграв усі 90 хвилин, а Зінченка було замінено на 80-й хвилині.