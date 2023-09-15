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Світова федерація роликового спорту та скейтбордингу дозволила участь росіян та білорусів у нейтральному статусі

"Індивідуальних нейтральних спортсменів" допустять з 1 січня 2024 року.

Світова федерація роликового спорту та скейтбордингу дозволила участь росіян та білорусів у нейтральному статусі

Світова федерація роликового спорту та скейтбордингу дозволила участь росіян та білорусів у нейтральному статусі, повідомляє sportarena.com.

Атлети з цих країн мають можливість отримати статус “індивідуального нейтрального спортсмена”.

Федерація опублікує критерії, за якими визначатиметься нейтральний статус. Правила почнуть діяти з 1 січня 2024 року, що залишає можливість росіянам та білорусам взяти участь у кваліфікаційних змаганнях на Олімпіаду-2024.

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Раніше Міжнародна федерація плавання (FINA) допустила російських та білоруських спортсменів на змагання під своєю егідою. На кожен окремий вид програми змагань допустять максимум по одному спортсмену з Росії та Білорусі. Брати участь вони зможуть лише у індивідуальних змаганнях.

Раніше Виконком МОК рекомендував повернути російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань у нейтральному статусі.

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