Світова федерація роликового спорту та скейтбордингу дозволила участь росіян та білорусів у нейтральному статусі, повідомляє sportarena.com.
Атлети з цих країн мають можливість отримати статус “індивідуального нейтрального спортсмена”.
Федерація опублікує критерії, за якими визначатиметься нейтральний статус. Правила почнуть діяти з 1 січня 2024 року, що залишає можливість росіянам та білорусам взяти участь у кваліфікаційних змаганнях на Олімпіаду-2024.
Раніше Міжнародна федерація плавання (FINA) допустила російських та білоруських спортсменів на змагання під своєю егідою. На кожен окремий вид програми змагань допустять максимум по одному спортсмену з Росії та Білорусі. Брати участь вони зможуть лише у індивідуальних змаганнях.
Раніше Виконком МОК рекомендував повернути російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань у нейтральному статусі.