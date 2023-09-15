Світова федерація роликового спорту та скейтбордингу дозволила участь росіян та білорусів у нейтральному статусі, повідомляє sportarena.com.

Атлети з цих країн мають можливість отримати статус “індивідуального нейтрального спортсмена”.

Федерація опублікує критерії, за якими визначатиметься нейтральний статус. Правила почнуть діяти з 1 січня 2024 року, що залишає можливість росіянам та білорусам взяти участь у кваліфікаційних змаганнях на Олімпіаду-2024. Підписуйтесь на наш Google News

Раніше Міжнародна федерація плавання (FINA) допустила російських та білоруських спортсменів на змагання під своєю егідою. На кожен окремий вид програми змагань допустять максимум по одному спортсмену з Росії та Білорусі. Брати участь вони зможуть лише у індивідуальних змаганнях.

Раніше Виконком МОК рекомендував повернути російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань у нейтральному статусі.