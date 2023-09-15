Усик та Ломаченко – у топ-10 оновленого рейтинг боксерів P4P The Ring

На другому рядку – чемпіон WBC та WBO у другій найлегшій вазі Наоя Іноуе , а українець Олександр Усик зберіг третю позицію.

Авторитетний журнал The Ring на своєму офіційному сайті опублікував оновлений рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії.

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