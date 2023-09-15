Усик та Ломаченко – у топ-10 оновленого рейтинг боксерів P4P The Ring

Авторитетний журнал The Ring на своєму офіційному сайті опублікував оновлений рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії.
На першому місці розташовується абсолютний чемпіон напівсередньої ваги Теренс Кроуфорд.
На другому рядку – чемпіон WBC та WBO у другій найлегшій вазі Наоя Іноуе, а українець Олександр Усик зберіг третю позицію.
На 10-му місці – Василь Ломаченко.
Рейтинг The Ring:
- Теренс Кроуфорд (США)
- Наоя Інуе (Японія)
- ОЛЕКСАНДР УСИК (УКРАЇНА)
- Сауль Альварес (Мексика)
- Дмитро Бівол (Росія)
- Еррол Спенс-мол. (США)
- Девін Хейні (США)
- Джервонта Девіс (США)
- Теофімо Лопес (США)
- ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО (УКРАЇНА).