Російських борців, які підтримують війну проти України, допустили до чемпіонату світу

Жан Беленюк не залишив це рішення UWW поза увагою.

Об'єднаний світ боротьби (UWW) допустив до участі в чемпіонаті світу-2023, якій відбудуться з 16 по 24 вересня у Белграді, представників Росії.

Зркрема, у столиці Сербії зможуть виступити Абдулрашид Садулаєв, Заур Угуєв і Заурбек Сідаков, уточнює isport.ua.

Вони братимуть участь у чемпіонаті світу в нейтральному статусі без прапора та країни.

Раніше ці борці були учасниками провоєнного мітингу в Лужниках "zа мир без нацизму".

На цю ситуацію вже відреагував олімпійський чемпіон Жан Беленюк, який у складі збірної України також виступатиме на ЧС-2023 у Белграді.