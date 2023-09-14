У Криму заявили про ракетний удар і атаку катерів. Окупанти визнали пошкодження кораблів та судноремонтного заводу (доповнено)
У Криму заявили про ракетний удар і атаку катерів. Окупанти визнали пошкодження кораблів та судноремонтного заводу (доповнено)
Головнокомандувач армії Чехії: "Війна буде тривалою, а Росія ставатиме більш ворожою навіть попри поразку"
Головнокомандувач армії Чехії: "Війна буде тривалою, а Росія ставатиме більш ворожою навіть попри поразку"
Скандал через пісні Цоя у Львові: Арестович через суд зобов’язав ДБР відкрити справу проти нардепки Наталії Піпи
Скандал через пісні Цоя у Львові: Арестович через суд зобов’язав ДБР відкрити справу проти нардепки Наталії Піпи
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
Севастополь. Чудова операція українських ВПС
Севастополь. Чудова операція українських ВПС
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
Унаслідок вибухів біля Євпаторії знищено комплекс ППО "Тріумф". Атака є спецоперацію СБУ і ВМС, – джерела
Унаслідок вибухів біля Євпаторії знищено комплекс ППО "Тріумф". Атака є спецоперацію СБУ і ВМС, – джерела
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Засекречені документи: що приховує голова партії “Слуга народу” Шуляк і до чого тут НАЗК?
Засекречені документи: що приховує голова партії “Слуга народу” Шуляк і до чого тут НАЗК?
ГоловнаСпорт

Російських борців, які підтримують війну проти України, допустили до чемпіонату світу

Жан Беленюк не залишив це рішення UWW поза увагою.

Російських борців, які підтримують війну проти України, допустили до чемпіонату світу
Фото: uww.org

Об'єднаний світ боротьби (UWW) допустив до участі в чемпіонаті світу-2023, якій відбудуться з 16 по 24 вересня у Белграді, представників Росії.

Зркрема, у столиці Сербії зможуть виступити Абдулрашид Садулаєв, Заур Угуєв і Заурбек Сідаков, уточнює isport.ua.

Вони братимуть участь у чемпіонаті світу в нейтральному статусі без прапора та країни.

Раніше ці борці були учасниками провоєнного мітингу в Лужниках "zа мир без нацизму".

На цю ситуацію вже відреагував олімпійський чемпіон Жан Беленюк, який у складі збірної України також виступатиме на ЧС-2023 у Белграді.

Підписуйтесь на наш Google News

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies