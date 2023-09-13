Олімпійський чемпіон-2020 у греко-римській боротьбі та народний депутат Жан Беленюк розповів, що планує виступити на чемпіонаті світу у Белграді.

"Планую їхати на чемпіонат світу, оскільки він дійсно дуже відповідальний для всієї збірної, ліцензійний чемпіонат світу, де будуть розігруватися путівки на майбутні Олімпійські ігри в Парижі, тому для кожного спортсмена зараз велика відповідальність. І налаштовані по-бойовому", - заявив Беленюк в інтервью youtube-каналу "Дім".

"Звичайно, це спорт і тут загадувати дуже важко, але ми відпрацьовуємо, робимо все в контексті підготовки, щоб гідно представити нашу державу на цьому світовому форумі.

У нас є мета і амбіції з приводу участі і гідного представлення своєї держави саме на Олімпійських Іграх, тому що інакше немає сенсу проходити всі попередні етапи", - зазначив олімпійський чемпіон.