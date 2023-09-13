У Мілані на "Сан-Сіро" в рамках 5-го туру відбіркової групи С Євро-2024 знекровлена травмами збірна Італії приймала збірну України і здобула мінімальну перемогу – 2:1.

Вже на 29-й хвилині завдяки дублю гравця "Сассуоло" Давіде Фраттезі "Скуадра Адзурра" вела – 2:0.

Таким чином, 23-річний хавбек став автором четвертого італійського дубля у ворота збірної України.

Але наприкінці першої половини зустрічі гості зусиллями Андрія Ярмоленка скоротили відставання у рахунку – 2:1.

У другому таймі обидві команди мали шанси забити, причому в італійців можливостей відзначитись було більше, ніж у підопічних Сергія Реброва. Але матч так і завершився черговим фіаско збірної України у протистоянні з Італією.

Highlights матчу Італія - Україна.

Це був 9-й очний офіційний матч цих команд: на рахунку українців лише дві нічиї.

Після поразки в Мілані Україна та Італія зробили рокіровку за друге місце у групі, маючи по 7 очок, при цьому італійці провели на один матч менше.

Після перемоги над Мальтою (2:0) у паралельному матчі стільки ж очок набрала й команда Північної Македонії.

Саме із північномакедонцями проведе свій черговий поєдинок збірна України. Він відбудеться 14 жовтня.