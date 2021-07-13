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Збірна Італії відзначила перемогу на Євро-2020 чемпіонським парадом у Римі

Незважаючи на коронавірус, тисячі фанів вийшли привітати своїх героїв.

У столиці Італії пройшов чемпіонський парад з нагоди перемоги "Скуадри Адзурри" на Євро-2020.

Незважаючи на коронавірус, тисячі фанів вийшли привітати своїх героїв. Футболісти і тренерський штаб у двоповерховому автобусі проїхалися вулицями "Вічного міста".

Фото: sport.sky.it
Фото: sport.sky.it
Фото: sport.sky.it
Фото: sport.sky.it
Фото: sport.sky.it
Фото: sport.sky.it
Фото: sport.sky.it

Дорогою вони завітали до Квіринальського палацу - до президента Італії Серджо Маттарелли.

І в Палаццо Кіджі - до прем'єр-міністра Маріо Драґі.

"Спорт змушує нас мріяти, це бар'єр для расизму, інструмент згуртування. Ми хочемо допомогти новому поколінню чемпіонів, тим, хто виросте, сприймати вас як зразок.

Ви змусили нас пишатися тим, що ми об'єдналися в ім'я Італії", - заявив глава кабінету міністрів Італії.

Фото: sport.sky.it
Фото: sport.sky.it

Додамо, що компанію збірній склав тенісист Маттео Берреттіні, який хоч і програв у вирішальному матчі на "Вімблдоні" Новаку Джоковичу, але став першим в історії італійським спортсменом, який дійшов до фіналу турніру "Великого шолома". Його заслуги оцінені так само високо, як і досягнення футболістів.

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