У столиці Італії пройшов чемпіонський парад з нагоди перемоги "Скуадри Адзурри" на Євро-2020.
Незважаючи на коронавірус, тисячі фанів вийшли привітати своїх героїв. Футболісти і тренерський штаб у двоповерховому автобусі проїхалися вулицями "Вічного міста".
Дорогою вони завітали до Квіринальського палацу - до президента Італії Серджо Маттарелли.
The Azzurri with Italy President Sergio Mattarella 📸🇮🇹#Azzurri 🏆 #EURO2020 #VivoAzzurro pic.twitter.com/k8H2ktj1QE— Italy ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@azzurri) July 12, 2021
"Спорт змушує нас мріяти, це бар'єр для расизму, інструмент згуртування. Ми хочемо допомогти новому поколінню чемпіонів, тим, хто виросте, сприймати вас як зразок.
Ви змусили нас пишатися тим, що ми об'єдналися в ім'я Італії", - заявив глава кабінету міністрів Італії.
Додамо, що компанію збірній склав тенісист Маттео Берреттіні, який хоч і програв у вирішальному матчі на "Вімблдоні" Новаку Джоковичу, але став першим в історії італійським спортсменом, який дійшов до фіналу турніру "Великого шолома". Його заслуги оцінені так само високо, як і досягнення футболістів.
I Campioni d’Europa cantano prima della passerella nel cuore di #Roma 🙌🏻🎶🇮🇹#RinascimentoAzzurro 🏆🇮🇹#Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/YycHWtBAFv— Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Vivo_Azzurro) July 12, 2021
Il tour prosegue! 😍#RinascimentoAzzurro 🏆🇮🇹#Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/rzxrF1g5K4— Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Vivo_Azzurro) July 12, 2021
𝒩ℴ𝓌 𝓉𝒽ℯ 🏆 𝒾𝓈 𝒾𝓃 ℛℴ𝓂ℯ 🇮🇹#EURO2020 pic.twitter.com/XQwRGFRGFr— Roberto Mancini (@robymancio) July 12, 2021