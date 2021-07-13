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Новаторство у футболі: Італія та Аргентина можуть провести матч за Суперкубок світу

Пропозицію зробила КОНМЕБОЛ.

Новаторство у футболі: Італія та Аргентина можуть провести матч за Суперкубок світу
Фото: EPA/UPG

У минулі вихідні з інтервалом у 19 годин завершилися дві великі континентальні першості - Євро-2020 і Кубок Америки-2021.

Таке сталося вперше у світовому футболі. Зазвичай ці два футбольні форуми розділяють по роках. Однак пандемія COVID-19 внесла свої корективи в графік.

Нагадаємо, переможцем Євро стала збірна Італії, а Копа Америка виграла Аргентина. Тепер чемпіони континентів можуть провести, як у боксі, об'єднавчий поєдинок.

Як повідомляє журналіст Луїс Мазарієгос у своєму Twitter-акаунті, КОНМЕБОЛ запропонувала УЄФА провести такий матч за Суперкубок світу, оскільки Кубка конфедерацій більше не існує.

Зазначають, що зустрічі заледве проведуть у 2021 році через досить щільний графік, однак його можна влаштувати у 2022 році. Тим більше, що ЧС-2022 в Катарі стартує досить пізно - 21 листопада.

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