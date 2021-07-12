Фото: facebook.com/khammoiakiv Олександр Хоцяновський, Володимир Зеленський і Яків Хаммо

Напередодні в Києві в рамках проводів збірної України на Олімпійські ігри в Токіо-2020 була презентована нова форма. У її показі взяли участь члени олімпійської збірної України, які носитимуть її в Японії, повідомляє isport.ua.

У рамках презентації були представлені парадні і тренувальні комплекти від компанії Peak. А також щоденна форма, в якій спортсмени будуть на церемоніях відкриття, закриття Ігор, а також на церемоніях нагородження.

Фото: isport.ua

Колірна гамма колекції вміло поєднує традиційні синьо-жовті кольори з ніжною палітрою, яка символізує надію і віру. Екіпірування відповідає сучасним дизайнерським трендам, виготовлене з легких тканин, з урахуванням кліматичних умов Токіо.

Кожен спортсмен отримає по 50 одиниць форми.

Фото: isport.ua

Традиційно компанія-виробник сама надала екіпіровку, і ні держава, ні НОК нічого не витратили на її виготовлення. До розробки форми приєдналися і самі спортсмени разом з Комісією атлетів НОК.

💙🎌💛Довгоочікувана презентація Олімпійської форми збірної України у Токіо.@Tokyo2020jp pic.twitter.com/R1WII20Tie — НОК України (@OlympicUA) July 11, 2021

Нагадаємо, Олімпійські ігри в Токіо пройдуть з 23 липня по 8 серпня.