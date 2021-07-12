В Англії розпочався расистський шабаш проти чорношкірих гравців, які не реалізували пенальті у фіналі Євро-2020

Справа набула таких обертів, що була змушена відреагувати Футбольна асоціація Англії (FA).

На рідному "Вемблі" збірна Англії не змогла обіграти національну команду Італії у фіналі Євро-2020. Основний і додатковий час завершився нічиєю - 1:1, а в серії пенальті англійці поступилися - 2:3.

Свої 11-метрові не реалізували чорношкірі гравці "Трьох левів": Маркус Решфорд, Джейдон Санчо і Букайо Сака.

Після фіаско в соцмережах здійнялася хвиля расистського обурення. Справа набула таких обертів, що була змушена відреагувати Футбольна асоціація Англії (FA).

Сьогодні вранці FA виступила в соцмережі зі спеціальною заявою, в якій засудила расистський шабаш.

"FA рішуче засуджує всі форми дискримінації та вражена онлайн-расизмом у соціальних мережах, який спрямований проти деяких наших гравців, - йдеться в заяві футбольних чиновників. - Той, хто здатний на таку огидну поведінку, не є справжнім уболівальником. Ми зробимо все можливе, щоб підтримати постраждалих гравців, і закликаємо до найсуворіших покарань усіх винних".