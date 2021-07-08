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Англія вперше в історії вийшла у фінал чемпіонату Європи

За перемогу в Євро-2020 англійці змагатимуться зі збірною Італії.

Англія вперше в історії вийшла у фінал чемпіонату Європи
Фото: Твіттер УЄФА

Збірна Англії перемогла Данію у додатковому часі з рахунком 2:1 і вперше в історії вийшла у фінал чемпіонату Європи з футболу.

Основний час матчу другого півфіналу Євро-2020 закінчився з результатом 1:1, проте в додатковий час сильнішими виявилися англійці.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, Данія повела в рахунку після голу Міккеля Дамсгора, який забив прямим ударом зі штрафного на 30-й хвилині - 0:1. 

На 39-й хвилині збірна Англії зрівняла рахунок після автоголу капітана датської команди Симона К’єра - 1:1. 

На 104-й хвилині воротар збірної Данії Каспер Шмейхель відбив удар Гаррі Кейна з пенальті, проте Кейн опинився першим на добиванні і вразив ворота данців, що і дозволило збірній Англії здобути перемогу - 2:1.

Гол Дамсгора став першим, який Англія пропустила у поточному розіграші турніру.

У фінальному матчі англійці зіграють проти збірної Італії, матч також пройде на "Уемблі" і відбудеться 11 липня.

Огляд матчу Англія - Данія.

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