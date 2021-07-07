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Ексфутболіст збірної України перебрався в Росію

Дмитро Іванісеня став гравцем "Крила Рад".

Ексфутболіст збірної України перебрався в Росію
Дмитро Іванісеня
Фото: kc-camapa.ru

Колишній футболіст луганської "Зорі" та збірної України Дмитро Іванісеня продовжить кар'єру в Російській прем'єр-лізі.

27-річний уродженець Кривого Рогу уклав трирічний контракт із самарськими "Крилами Рад", повідомляє пресслужба російського клубу.

Нагадаємо, Дмитро двічі в складі "Зорі" ставав бронзовим призером УПЛ.

Минулого сезону Іванісеня провів 21 матч за луганський клуб у чемпіонаті України, у яких забив п'ять голів і виконав дві гольові передачі.

У послужному списку українця значиться також матч за національну збірну.

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