Ексфутболіст збірної України перебрався в Росію

Колишній футболіст луганської "Зорі" та збірної України Дмитро Іванісеня продовжить кар'єру в Російській прем'єр-лізі.

27-річний уродженець Кривого Рогу уклав трирічний контракт із самарськими "Крилами Рад", повідомляє пресслужба російського клубу.

Нагадаємо, Дмитро двічі в складі "Зорі" ставав бронзовим призером УПЛ.

Минулого сезону Іванісеня провів 21 матч за луганський клуб у чемпіонаті України, у яких забив п'ять голів і виконав дві гольові передачі.

У послужному списку українця значиться також матч за національну збірну.