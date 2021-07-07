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Італія стала першим фіналістом Євро-2020

У півфіналі "Скуадра Адзурра" обіграла "Фурію Роха".

Італія стала першим фіналістом Євро-2020
Фото: EPA/UPG

На лондонському "Вемблі" в присутності 59 тисяч глядачів відбувся перший півфінальний матч Євро-2020, у якому зустрілися збірні Італії та Іспанії.

Іспанці виглядали краще практично весь матч, окрім перших 20 хвилин другої половини зустрічі. 

Саме в цей інтервал часу підопічним Роберто Манчіні вдалося відкрити рахунок.

Філігранну майстерність продемонстрував Федеріко К'єза - 1:0.

Федеріко К'єза
Фото: EPA/UPG
Федеріко К'єза

Зазначимо, що в епізоді з пропущеним голом голкіпер іспанців Унай Сімон "втратив" ворота.

Практично відразу головний тренер "Фурії Роха" Луїс Енріке випустив на поле Альваро Морату, якому регулярно вдавалося розкривати оборону італійської збірної, з двома стовпами якої - Леонардо Бонуччі і Джорджіо К'єлліні - Альваро добре знайомий по грі в "Ювентусі".

На 80-й хвилині відвертий провал в опорній зоні італійців призвів до гола. Мората, отримавши розрізний пас з глибини поля від Емеріка Ляпорта, зіграв у стінку з партнером по команді і, вискочивши на рандеву з Джанлуїджі Доннарумою, холоднокровно переграв його - 1:1.

Альваро Мората
Фото: EPA/UPG
Альваро Мората

Так завершився основний час матчу.

Два екстратайми голів не принесли.

Усе вирішили пенальті, у яких Мората з героя став антигероєм, не реалізувавши свій 11-метровий.

Фото: EPA/UPG

У підсумку перемогу в лотереї святкували італійці - 4:2.

Фото: EPA/UPG

Сьогодні в матчі Англія - Данія визначиться суперник Італії по фіналу.

Огляд матчу Італія - Іспанія.

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