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Ексголовний тренер збірної Німеччини - один з претендентів на посаду наставника збірної Росії

Йоахім Льов може тимчасово переїхати в Росію.

Ексголовний тренер збірної Німеччини - один з претендентів на посаду наставника збірної Росії
Йоахім Льов
Фото: EPA/UPG

61-річний екснаставник збірної Німеччини Йоахім Льов є серед кандидатів на посаду головного тренера збірної Росії, повідомляє championat.com.

Також на це місце претендують колишній наставник "Зеніту" Андре Віллаш-Боаш і Володимир Петкович, який нині очолює збірну Швейцарії.

Нагадаємо, що Льов формально залишає Бундестім після Євро-2020.

Збірну Німеччини він очолював з 2006 року. Під його керівництвом національна команда виступила на шести великих турнірах і зуміла 2014 року стати чемпіоном світу.

Нагадаємо, Йоахім, який має прізвисько Jogi, нагороджений орденом "За заслуги перед Федеративною Республікою Німеччини".

Нині російську збірну очолює Станіслав Черчесов. Під його керівництвом команда провалила Євро-2020, посівши останнє місце у своїй групі.

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