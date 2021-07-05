У Формулі-1 Ферстаппен виграв третій етап поспіль і завоював перший у своїй кар'єрі Grand Slam

В австрійському Шпільберзі на автодромі "Ред Булл Ринг" пройшов черговий, дев'ятий етап у Формулі-1 - Гран-прі Австрії.

Утретє поспіль гонку виграв лідер особистого заліку Макс Ферстаппен на "Ред Булл".

Фото: EPA/UPG

Другим був пілот "Мерседеса" Валттері Ботас. Замкнув п'єдестал гонщик "Макларена" Ландо Норріс.

7-разовий і чинний чемпіон світу Льюїс Гемілтон через проблеми з болідом завершив гонку лише на четвертому місці.

Your points-scorers in Austria!



Solid work from Sainz, Ricciardo, Leclerc and Alonso, who all score after Q2 exits on Saturday 💪#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/M14RWm2jkT — Formula 1 (@F1) July 4, 2021

Завдяки своїй черговій перемозі, уже п'ятій в сезоні, Ферстаппен зміцнив свою перевагу в особистому заліку, відірвавшись від Гемілтона на 32 очки.

DRIVER STANDINGS



A 3️⃣2️⃣ point lead for number 3️⃣3️⃣ after nine races 👌#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/gmL0Doa6uq — Formula 1 (@F1) July 4, 2021

При цьому Макс завоював перший у кар'єрі "Великий шолом" - поул-позишн, лідерство в гонці зі старту до фінішу і найкраще коло в гонці.

Taking home Maximum honours 🎖@Max33Verstappen scored his first career Grand Slam on Sunday 💪#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/288S3kVCxF — Formula 1 (@F1) July 4, 2021

У Кубку конструкторів "Ред Булл" також удалося зміцнити перевагу.

Наступний етап - Гран-прі Великої Британії - пройде на трасі "Сільверстоун" 18 липня.