На Донбасі загинув начмед батальйону 93-ї ОМБр Юрій Письменний (оновлено)
На Донбасі загинув начмед батальйону 93-ї ОМБр Юрій Письменний (оновлено)
На кордоні Литви та Білорусі силовики відкрили попереджувальний вогонь через нелегальних мігрантів
На кордоні Литви та Білорусі силовики відкрили попереджувальний вогонь через нелегальних мігрантів
"Слугу народу" Брагара запідозрили в керуванні авто під наркотиками
"Слугу народу" Брагара запідозрили в керуванні авто під наркотиками
Лукашенко – не друг, но деньги дороже?
Лукашенко – не друг, но деньги дороже?
У Вінницькій ОДА назвали попередню причину смерті чоловіка після вакцинації від ковіду
У Вінницькій ОДА назвали попередню причину смерті чоловіка після вакцинації від ковіду
Крим знову підтоплює, повідомляють про жертви (оновлено)
Крим знову підтоплює, повідомляють про жертви (оновлено)
Збірна Англії вийшла до півфіналу Євро-2020, обігравши Україну (оновлено)
Збірна Англії вийшла до півфіналу Євро-2020, обігравши Україну (оновлено)
У Польщі пілот Ryanair не впустив у літак понад 30 українців, - ЗМІ
У Польщі пілот Ryanair не впустив у літак понад 30 українців, - ЗМІ
НКРЕКП збирається на екстрене засідання
НКРЕКП збирається на екстрене засідання
ГоловнаСпорт

У Формулі-1 Ферстаппен виграв третій етап поспіль і завоював перший у своїй кар'єрі Grand Slam

Нідерландець іде у відрив.

В австрійському Шпільберзі на автодромі "Ред Булл Ринг" пройшов черговий, дев'ятий етап у Формулі-1 - Гран-прі Австрії.

Утретє поспіль гонку виграв лідер особистого заліку Макс Ферстаппен на "Ред Булл".

Фото: EPA/UPG

Другим був пілот "Мерседеса" Валттері Ботас. Замкнув п'єдестал гонщик "Макларена" Ландо Норріс.

7-разовий і чинний чемпіон світу Льюїс Гемілтон через проблеми з болідом завершив гонку лише на четвертому місці.

Завдяки своїй черговій перемозі, уже п'ятій в сезоні, Ферстаппен зміцнив свою перевагу в особистому заліку, відірвавшись від Гемілтона на 32 очки.

При цьому Макс завоював перший у кар'єрі "Великий шолом" - поул-позишн, лідерство в гонці зі старту до фінішу і найкраще коло в гонці.

У Кубку конструкторів "Ред Булл" також удалося зміцнити перевагу.

Наступний етап - Гран-прі Великої Британії - пройде на трасі "Сільверстоун" 18 липня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , , , ,

Читайте також