У Формулі-1 Ферстаппен виграв третій етап поспіль і завоював перший у своїй кар'єрі Grand Slam

В австрійському Шпільберзі на автодромі "Ред Булл Ринг" пройшов черговий, дев'ятий етап у Формулі-1 - Гран-прі Австрії.
Утретє поспіль гонку виграв лідер особистого заліку Макс Ферстаппен на "Ред Булл".
Другим був пілот "Мерседеса" Валттері Ботас. Замкнув п'єдестал гонщик "Макларена" Ландо Норріс.
7-разовий і чинний чемпіон світу Льюїс Гемілтон через проблеми з болідом завершив гонку лише на четвертому місці.
Your points-scorers in Austria!— Formula 1 (@F1) July 4, 2021
Solid work from Sainz, Ricciardo, Leclerc and Alonso, who all score after Q2 exits on Saturday 💪#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/M14RWm2jkT
Завдяки своїй черговій перемозі, уже п'ятій в сезоні, Ферстаппен зміцнив свою перевагу в особистому заліку, відірвавшись від Гемілтона на 32 очки.
DRIVER STANDINGS— Formula 1 (@F1) July 4, 2021
A 3️⃣2️⃣ point lead for number 3️⃣3️⃣ after nine races 👌#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/gmL0Doa6uq
При цьому Макс завоював перший у кар'єрі "Великий шолом" - поул-позишн, лідерство в гонці зі старту до фінішу і найкраще коло в гонці.
Taking home Maximum honours 🎖@Max33Verstappen scored his first career Grand Slam on Sunday 💪#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/288S3kVCxF— Formula 1 (@F1) July 4, 2021
У Кубку конструкторів "Ред Булл" також удалося зміцнити перевагу.
CONSTRUCTOR STANDINGS— Formula 1 (@F1) July 4, 2021
The @redbullracing winning machine marches on 💪#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/jnyxxvMPwI
Наступний етап - Гран-прі Великої Британії - пройде на трасі "Сільверстоун" 18 липня.