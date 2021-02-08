Герус: на електростанціях ДТЕК аварійно зупинили ще два енергоблоки
Герус: на електростанціях ДТЕК аварійно зупинили ще два енергоблоки
Між російськими і фінськими лижниками черговий інцидент: фін "виніс" росіянина в естафеті на етапі Кубка світу
Між російськими і фінськими лижниками черговий інцидент: фін "виніс" росіянина в естафеті на етапі Кубка світу
У Києві обікрали квартиру генпродюсера телеканалів 112 Україна, NewsOne і Zik, - ЗМІ
У Києві обікрали квартиру генпродюсера телеканалів 112 Україна, NewsOne і Zik, - ЗМІ
Імунолог Борис Донськой: "Ми наближаємося до колективного імунітету, але ми робимо це як дикуни"
Імунолог Борис Донськой: "Ми наближаємося до колективного імунітету, але ми робимо це як дикуни"
У Чернівцях стався вибух у торговому центрі
У Чернівцях стався вибух у торговому центрі
Самый громкий голос
Самый громкий голос
Битва за Індію: чи є шанс у збройового бізнесу України?
Битва за Індію: чи є шанс у збройового бізнесу України?
Журналісти знайшли нові докази фіктивності орендаря жомової ями Киви
Журналісти знайшли нові докази фіктивності орендаря жомової ями Киви
Завтра негода в Україні набере обертів: водіїв просять утриматися від поїздок
Завтра негода в Україні набере обертів: водіїв просять утриматися від поїздок
ГоловнаСпорт

У Формулі-1 склали топ-13 прикрих антирекордів в історії

Є справді "видатні" досягнення.

Фото: twitter.comF1

Пресслужба Формули-1 склала список з 13 прикрих антирекордів в історії "Королівських гонкок".

Топ-13 прикрих антирекордів в історії Формули-1:

  • Єдиний пілот, який не набрав очок в сезоні, коли його напарник виграв чемпіонат: Дейв Уокер - 1972 рік.
  • Найбільша кількість стартів без фінішу в очках: Лука Бадоер - 50.
  • Сама коротка дистанція, пройдена за кар'єру в Ф-1: Ернест Лоф - два метри.
  • Єдиний пілот, якого дискваліфікували за занадто повільну їзду: Ел Піз.
  • Найбільше подіумів без перемог: Нік Хайдфельд - 13.
  • Найбільше число перемог без титулу: Стірлінг Мосс - 16.
  • Найбільше число поулов без єдиного кола лідирування: Тео Фабі - 3.
  • Єдиний пілот з DNQ, DNF і DSQ: Ханс Хайер.
  • Найбільше кіл лідирування без єдиної перемоги: Кріс Еймон - 183.
  • Найбільше число Гран-Прі без подіуму: Ніко Хюлькенберг - 179.
  • Найбільше число Гран-Прі для команди без перемоги: "Ерроуз"/"Футуорк" - 382.
  • Найбільше число спроб пройти кваліфікацію без старту в гонці: Клаудіо Ланджес - 14.
  • Найбільше число стартів без перемог: Андреа де Чезаріс - 208.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також