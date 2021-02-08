У Формулі-1 склали топ-13 прикрих антирекордів в історії

Пресслужба Формули-1 склала список з 13 прикрих антирекордів в історії "Королівських гонкок".
Топ-13 прикрих антирекордів в історії Формули-1:
- Єдиний пілот, який не набрав очок в сезоні, коли його напарник виграв чемпіонат: Дейв Уокер - 1972 рік.
- Найбільша кількість стартів без фінішу в очках: Лука Бадоер - 50.
- Сама коротка дистанція, пройдена за кар'єру в Ф-1: Ернест Лоф - два метри.
- Єдиний пілот, якого дискваліфікували за занадто повільну їзду: Ел Піз.
- Найбільше подіумів без перемог: Нік Хайдфельд - 13.
- Найбільше число перемог без титулу: Стірлінг Мосс - 16.
- Найбільше число поулов без єдиного кола лідирування: Тео Фабі - 3.
- Єдиний пілот з DNQ, DNF і DSQ: Ханс Хайер.
- Найбільше кіл лідирування без єдиної перемоги: Кріс Еймон - 183.
- Найбільше число Гран-Прі без подіуму: Ніко Хюлькенберг - 179.
- Найбільше число Гран-Прі для команди без перемоги: "Ерроуз"/"Футуорк" - 382.
- Найбільше число спроб пройти кваліфікацію без старту в гонці: Клаудіо Ланджес - 14.
- Найбільше число стартів без перемог: Андреа де Чезаріс - 208.