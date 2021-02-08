"Мерседес" оголосив про підписання контракту з Гамільтоном

Фото: "Мерседес" Льюїс Гамільтон

Пресслужба команди Формули-1 Mercedes AMG Petronas Motorspor повідомила, що німецька команда-автовиробник підписала новий контракт з Льюїсом Гамільтоном на сезон-2021.

Це буде вже дев'ятий рік співпраці сторін.

Британець завоював в 2020 році свій сьомий титул в "Королівських гонках". За цим показником він зрівнявся з Міхаелем Шумахером, а також перевершив легендарного німця за кількістю перемог, подіумів і поул-позішн у Формулі-1.

Відзначимо, що шість з семи своїх чемпіонських титулів Льюїс виграв саме з "Мерседесом", а команда з Бреклі з ним завоювала сім Кубків конструкторів поспіль, що також є рекордом серії.