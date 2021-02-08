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"Ліверпуль" програв три домашні матчі у чемпіонаті Англії поспіль вперше за останні 58 років

"Червоні" були знищені "Манчестером Сіті".

Юрген Клопп
Фото: EPA/UPG
Юрген Клопп

У рамках центрального матчу 23-го туру Англійської Прем'єр-ліги на "Енфілді" "Ліверпуль" приймав "Манчестер Сіті" і несподівано крупно поступівся - 1:4.

Для "червоних" ця поразка стала третьою поспіль на своєму полі в АПЛ. Такого не траплялося з "Ліверпулем" в рамках національної першості з 1963 року.

Всього ж підопічні Юргена Клоппа не перемагають на "Енфілді" вже 5 матчів поспіль - 3 поразки, 2 нічиї.

Наступний домашній матч "Ліверпуль" проведе 20 лютого - це буде мерсісайдське дербі проти "Евертона".

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