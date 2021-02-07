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Між російськими і фінськими лижниками черговий інцидент: фін "виніс" росіянина в естафеті на етапі Кубка світу

Ніхто не забутий і ніщо не забуте.

Між російськими і фінськими лижниками черговий інцидент: фін "виніс" росіянина в естафеті на етапі Кубка світу
Вернер Сугонен
Фото: Instagram

На етапі Кубка світу з лиж у шведському Ульрісегамні стався черговий інцидент між представниками збірних Росії та Фінляндії.

У півфіналі командного спринту вільним стилем на останньому етапі гонки фінський лижник Вернер Сугонен в повороті став ініціатором зіткнення з росіянином Глібом Ретивих, в результаті якого обидва спортсмени впали.

У підсумку, обидві збірні не зуміли вийти у фінал.

Після гонки Ретивих прокоментував своє падіння.

"У нас прямо любов з фінської командою, виходить. Іду по ближньому радіусу, праворуч від мене тільки білборди, а зліва - фін. Навіщо стрибати і мене зрізати? Просто нахабно стрибає мені на лижі, і в підсумку падіння", - цитує російського лижника "Спорт-Експрес".

"Не розумію, як таке може бути. Для мене це незрозуміло. Йде поворот, я в ближньому радіусі, і фін хоче ще кудись стрибати. Спеціально стрибає на мене. І в результаті падіння. Я нічого не міг зробити", - зазначив росіянин.

Нагадаємо, у січні с

кандалом між цими збірними завершилася чоловіча естафетна гонка 4х7,5 км на етапі Кубка світу у фінському Лахті.

На фініші фінський лижник Йоні Мякі підрізав лідера російської збірної, володаря "Великого кришталевого глобуса" Олександра Большунова, той відмахнувся і вдарив його палицею, а після гонки врізався в суперників.

Додамо, що переможцем командного спринту Ульрісегамна стала збірна Італії. Другий прийшла до фінішу команда Швейцарії. Замкнула трійку збірна Швеції.

Командний спринт.

  1. Італія-1 - 18.29,0
  2. Швейцарія-1 - відставання 1,10
  3. Швеція-2 - 1,61
  4. Чехія-1 - 1,63
  5. Швеція-1 - 2,04
  6. США-1 - 3,11
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