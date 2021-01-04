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На "Тур де Скі" російські лижники збили один одного на фініші масстарту

Перемогу все одно святкував третій росіянин.

На "Тур де Скі" російські лижники збили один одного на фініші масстарту
Фото: скриншот

Російські лижники Євген Бєлов і Олексій Червоткін зіткнулися на фініші масстарту в рамках другого етапу "Тур де Скі" в Швейцарії.

Росіяни боролися за медалі, але на одному з поворотів вони зіткнулися і позбавили один одного шансу поборотися за місце на п'єдесталі.

Після інциденту лижники не змогли продовжити гонку, а вступили в словесну перепалку.

Тим часом, їх обійшов лідер російської збірної Олександр Большунов, який в результаті і виграв гонку.

Після засідання суддівського журі винним був визнаний Червоткін і був дискваліфікований. Потім покарання змінили на трихвилинний штраф.

Відзначимо, що ряд збірних, включаючи всі скандинавські, відмовилися від участі в турнірі.

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