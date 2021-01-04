Російські лижники Євген Бєлов і Олексій Червоткін зіткнулися на фініші масстарту в рамках другого етапу "Тур де Скі" в Швейцарії.
Росіяни боролися за медалі, але на одному з поворотів вони зіткнулися і позбавили один одного шансу поборотися за місце на п'єдесталі.
Після інциденту лижники не змогли продовжити гонку, а вступили в словесну перепалку.
Тим часом, їх обійшов лідер російської збірної Олександр Большунов, який в результаті і виграв гонку.
Після засідання суддівського журі винним був визнаний Червоткін і був дискваліфікований. Потім покарання змінили на трихвилинний штраф.
Відзначимо, що ряд збірних, включаючи всі скандинавські, відмовилися від участі в турнірі. Le triplé russe au #ValMustair ... #TourDeSki #ChaletClub @Eurosport_FR pic.twitter.com/6LkbSBahcp
Le triplé russe au #ValMustair ... #TourDeSki #ChaletClub @Eurosport_FR pic.twitter.com/6LkbSBahcp— Chalet ❄️ Club (@ChaletClub2021) January 2, 2021