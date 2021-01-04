Перемогу все одно святкував третій росіянин.

Російські лижники Євген Бєлов і Олексій Червоткін зіткнулися на фініші масстарту в рамках другого етапу "Тур де Скі" в Швейцарії.

Росіяни боролися за медалі, але на одному з поворотів вони зіткнулися і позбавили один одного шансу поборотися за місце на п'єдесталі.

Після інциденту лижники не змогли продовжити гонку, а вступили в словесну перепалку.

Тим часом, їх обійшов лідер російської збірної Олександр Большунов, який в результаті і виграв гонку.

Після засідання суддівського журі винним був визнаний Червоткін і був дискваліфікований. Потім покарання змінили на трихвилинний штраф.