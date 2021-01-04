На організаторів Australian Open збираються подати до суду

Власники готельного комплексу Westin Melbourne готуються подати в суд на організаторів Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу, повідомляє isport.ua з посиланням The Sydney Morning Herald.

Організатори Australian Open раніше прийняли рішення помістити всіх тенісистів в цей готель на карантин, чим, власне, і незадоволені в Westin Melbourne, бо не давали свою згоду на такий крок.

"Нас немов кидають в засідку. Є істотні питання суспільної охорони здоров'я і права, які навіть не були вивчені. Якщо вони готові піти на цей дуже значний ризик, провівши турнір з тенісу, то потрібно зробити це максимально безпечним способом, і напевно, не варто вибирати готель, який поєднаний з житловими квартирами.

Мені 84 роки, я перебуваю в групі ризику і просто шокований тим, як вони намагаються продавити це рішення, навіть не намагаючись проконсультуватися з нами. Я готовий вкласти 10 або 20 тисяч доларів в судову тяжбу; тому що це до біса важливо", - сказав один із власників готелю, який проживає там протягом 15 років.

Australian Open повинен пройти з 8 по 21 лютого. Учасники турніру приїдуть в Мельбурн в середині січня, щоб встигнути відбути 14-денний карантин.

Раніше повідомлялося, що Роджер Федерер пропустить Australian Open-2021.