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На організаторів Australian Open збираються подати до суду

Власники готелю незадоволені рішенням організаторів помістити тенісистів на карантин.

На організаторів Australian Open збираються подати до суду

Власники готельного комплексу Westin Melbourne готуються подати в суд на організаторів Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу, повідомляє isport.ua з посиланням The Sydney Morning Herald.

Організатори Australian Open раніше прийняли рішення помістити всіх тенісистів в цей готель на карантин, чим, власне, і незадоволені в Westin Melbourne, бо не давали свою згоду на такий крок.

"Нас немов кидають в засідку. Є істотні питання суспільної охорони здоров'я і права, які навіть не були вивчені. Якщо вони готові піти на цей дуже значний ризик, провівши турнір з тенісу, то потрібно зробити це максимально безпечним способом, і напевно, не варто вибирати готель, який поєднаний з житловими квартирами.

Мені 84 роки, я перебуваю в групі ризику і просто шокований тим, як вони намагаються продавити це рішення, навіть не намагаючись проконсультуватися з нами. Я готовий вкласти 10 або 20 тисяч доларів в судову тяжбу; тому що це до біса важливо", - сказав один із власників готелю, який проживає там протягом 15 років.

Australian Open повинен пройти з 8 по 21 лютого. Учасники турніру приїдуть в Мельбурн в середині січня, щоб встигнути відбути 14-денний карантин.

Раніше повідомлялося, що Роджер Федерер пропустить Australian Open-2021.

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