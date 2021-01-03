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ФІФА помилково привітала 46-річного Шовковського з 45-річчям

Казуси Нового року.

ФІФА помилково привітала 46-річного Шовковського з 45-річчям
Олександр Шовковський
Фото: ФК "Динамо"

Напередодні наш прославлений воротар Олександр Шовковський відзначив свій 46-й День народження.

До численних привітань вирішили приєднатися і в УЄФА. При цьому по дорозі з швейцарського Цюриха, де розташована штаб-квартира ФІФА, до Києва десь був загублений 1 рік, і міжнародна футбольна організація привітала нинішнього помічника головного тренера національної команди з 45-річчям.

"Олександр Шовковський прийшов в "Динамо" в 9-річному віці і залишив свій єдиний клуб легендою у віці 41 року. Він залишається єдиним голкіпером, який жодного разу не пропустив в серії пенальті на чемпіонатах світу.

Вітаємо з 45-річчям помічника тренера збірної України і недавнього запасного голкіпера", - сказано в повідомленні ФІФА.

Відзначимо, що 2 січня народився ще один легендарний голкіпер київського "Динамо" Євген Рудаков (1942-2011).

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