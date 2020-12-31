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СЕТАМ продав арештований стадіон у Сумах за 8 млн гривень

"Ювілейний" купив власник аматорського футбольного клубу.

СЕТАМ продав арештований стадіон у Сумах за 8 млн гривень
Стадіон "Ювілейний"
Фото: wikimedia.org

Державне підприємство "СЕТАМ" продало арештований футбольний стадіон "Ювілейний" у центрі міста Суми.

Аукціон провели 30 грудня. Стартова ціна лоту становила 5 438 418 грн.

Переможцем торгів стало підприємство з смт Миколаївка Білопільського району, яке має сплатити за стадіон 8 млн. 120 тис грн.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Північ Агро Серіс" працює в Миколаївці Білопільського району.

Кінцевим бенефіціарним власником підприємства є Сергій Бондаренко. Він же є президентом футбольного клубу "Вікторія", який виступає в аматорських чемпіонатах.

Це була четверта спроба продати частку "СумиСпортІнвесту" (99,98%), на яку накладено арешт. Зараз її власником є Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання.

Нагадаємо, що "Ювілейний" відкрили у вересні 2001 року, вартість будівництва - 50 млн грн, уміщує 25830 глядачів.

Усі місця обладнано індивідуальними сидіннями, і майже всі розташовані під навісом (окрім перших рядів нижнього ярусу). Так само стадіон з 2003 року володіє рекордом Першої ліги за відвідуваністю матчу - 29 300 глядачів на матчі "Спартак" - "Нафтовик" (Охтирка).

11 липня 2009 року на стадіоні пройшов матч за Суперкубок України між київським "Динамо" і полтавською "Ворсклою"(0:0, по пенальті - 4:2). 

25 травня 2011 року "Ювілейний" прийняв фінал Кубка України-2010/11, у якому донецький "Шахтар" здобув перемогу над "Динамо" - 2:0.

Раніше на стадіоні "Ювілейний" виступав ПФК "Суми", який втратив професійний статус. Тепер свої матчі Першої ліги на ньому проводить "Альянс" (Липова Долина).

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