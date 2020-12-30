"Ювентус" продовжив спонсорський контракт на €45 млн

Jeep ще три роки буде красуватися на футболках Bianconeri.

Чемпіон Італії останніх 9 років "Ювентус" продовжив спонсорський контракт з компанією Jeep на наступні три сезони на суму €45 млн на рік, повідомляють на офіційному сайті клубу.

Крім того, угодою передбачено додаткові бонуси за різні спортивні досягнення.

Показово, що і "Ювентус", і холдинг FCA Italy, який керує компанією Jeep, є пов'язаними особами та належать родині Аньєллі.

Нагадаємо, партнерство "Ювентуса" і компанії Jeep почалося ще в сезоні-2012/2013.

"Ювентус" у 13 турах набрав 24 очки і займає шосте місце в турнірній таблиці, на 10 очок відстаючи від лідера турніру "Мілана", але маючи одну гру в запасі.

За підсумками групового етапу Ліги чемпіонів "Стара синьйора" посіла перше місце в групі G і в 1/8 фіналу турніру зіграє з "Порту".