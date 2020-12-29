Асоціація спортивної преси визначила кращого спортсмена світу 2020 року

Фото: aipsmedia.com Роберт Левандовскі і Наомі Осака

Форвард "Баварії" і збірної Польщі Роберт Левандовскі став спортсменом року за версією Міжнародної асоціації спортивної преси (AIPS), повідомляється на офіційному сайті організації.

У голосуванні взяли участь 422 журналіста з 116 країн світу. Левандовскі набрав 16,3% голосів. Польський футболіст випередив у голосуванні 7-разового чемпіона Формули-1 Льюїса Гамільтона (14,3%), тенісиста Рафаеля Надаля (9,9%) і баскетболіста "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса (9,5%).

У 2020 році Левандовскі разом з "Баварією" виграв Бундеслігу і Кубок Німеччини, став переможцем Ліги чемпіонів і Суперкубка УЄФА. Роберт став кращим бомбардиром як Бундесліги, так і ЛЧ.

Крім того, поляк був визнаний кращим футболістом 2020 року за версією ФІФА.

У свою чергу, кращою спортсменкою року була визнана тенісистка Наомі Осака, що набрала 13,85% голосів. Японка випередила венесуельську рекордсменку світу з потрійних стрибків у закритих приміщеннях Юлімар Рохас (331 очко) і легенду тенісу Серену Вільямс (327), яка завоювала свій 73-й титул WTA в 2020 році.

Осака виграла в поточному році US Open, обігравши в фіналі Вікторію Азаренко (1:6 6:3 6:3). При цьому Наомі стала першою за 25 років переможницею цього турніру, яка змогла перемогти після програного першого сету в фіналі.

Нагадаємо, Наомі є першою азіатською тенісисткою на вершині світового одиночного рейтингу.