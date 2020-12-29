"Евертон" вимагає пояснень від керівництва АПЛ щодо перенесеного матчу з "МанСіті"

Лідер нинішнього розіграшу Англійської прем'єр-ліги "Евертон" на своєму офіційному сайті виступив з критичною заявою щодо непроведення матчу проти "Манчестера Сіті" в 16-му турі АПЛ.

"Евертон" шкодує про перенесення матчу з "Манчестером Сіті" - не тільки через дві тисячі глядачів на самому матчі, а й через уболівальників по всьому світу.

Наші гравці, тренери і всі на "Гудісон Парку" були готові до матчу. День гри - найважливіший в нашому календарі. А це був важливий матч.

Незважаючи на те, що для "Евертона" безпека громадськості понад усе, ми вимагаємо повного розкриття інформації, яку "Манчестер Сіті" надав АПЛ, щоб зрозуміти, чому було прийнято таке рішення", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, матч "Евертон" - "Манчестер Сіті", який мав пройти вчора ввечері, перенесли на невизначений термін через спалах коронавірусу в складі "городян".