Джошуа заявив, що віддає перевагу двом боям із Ф'юрі, а не поясу WBO

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) заявив, що готовий відмовитися від пояса WBO заради зустрічі з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі (30-0-1, 21 KO).

"Людей хвилює, чи віддам я титул WBO Олександру Усику? Чи доведеться мені відмовитися від пояса? Не знаю. Не хочу цього робити, тому що перебуваю на шляху до звання абсолютного чемпіона світу. Але я впевнений, що коли поб'ю Ф'юрі, то все одно буду боксувати за титул WBO", - цитує Джошуа The Sun.

"Я хочу битися з Ф'юрі, а потім знову перемогти його в реванші - це будуть дві серйозні перешкоди. Після цього збираюся повернутися за поясом WBO", - заявив про свої плани британець.

Нагадаємо, що 12 грудня Джошуа успішно захистив свої титули, нокаутувавши в 9-му раунді болгарина Кубрата Пулєва.