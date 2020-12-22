Рятунок від COVID-19. Коли українці зможуть вакцинуватися?
Рятунок від COVID-19. Коли українці зможуть вакцинуватися?
​Харківський університет внутрішніх справ почав службове розслідування через танці курсанток під "Воровайок"
​Харківський університет внутрішніх справ почав службове розслідування через танці курсанток під "Воровайок"
Посадовець часів Януковича Вадим Мельник очолив Державну фіскальну службу України
Посадовець часів Януковича Вадим Мельник очолив Державну фіскальну службу України
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Український військовий потрапив у полон окупантів на Донбасі
Український військовий потрапив у полон окупантів на Донбасі
У Єдиній книзі реєстрації злочинів опубліковано фальсифікаторів виборів у Білорусі, – Тихановська
У Єдиній книзі реєстрації злочинів опубліковано фальсифікаторів виборів у Білорусі, – Тихановська
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Розподіл комісій у Дніпрі: “слуг” і депутатів Краснова Філатов нейтралізував етикою
Розподіл комісій у Дніпрі: “слуг” і депутатів Краснова Філатов нейтралізував етикою
ДФС викрила мільярдну схему ухилення від сплати податків під час імпорту автомобілів
ДФС викрила мільярдну схему ухилення від сплати податків під час імпорту автомобілів
ГоловнаСпорт

Переможець Ломаченка став найкращим боксером року за версією The Ring

Компанію Лопесу склав Тайсон Ф'юрі.

Переможець Ломаченка став найкращим боксером року за версією The Ring
Теофімо Лопес
Фото: ringtv.com

Авторитетний журнал The Ring визначив кращих боксерів 2020 року.

Звання "Боксер року" розділили між собою відразу два спортсмени - володар титулу WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) і абсолютний чемпіон світу в найлегшій ваговій категорії Теофімо Лопес (16-0, 13 КО), повідомляють на офіційному сайті порталу.

Зазначимо, що обидва боксери провели у 2020-му лише по одному поєдинку. Ф'юрі в лютому нокаутував Деонтея Вайлдера і завоював чемпіонський пояс.

Лопес же виграв титульний поєдинок в українця Василя Ломаченка (14-2, 10 КО) одностайним рішенням суддів і відібрав три чемпіонські пояси. Зустріч пройшла в жовтні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також