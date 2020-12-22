Переможець Ломаченка став найкращим боксером року за версією The Ring

Авторитетний журнал The Ring визначив кращих боксерів 2020 року.

Звання "Боксер року" розділили між собою відразу два спортсмени - володар титулу WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) і абсолютний чемпіон світу в найлегшій ваговій категорії Теофімо Лопес (16-0, 13 КО), повідомляють на офіційному сайті порталу.

Зазначимо, що обидва боксери провели у 2020-му лише по одному поєдинку. Ф'юрі в лютому нокаутував Деонтея Вайлдера і завоював чемпіонський пояс.

Лопес же виграв титульний поєдинок в українця Василя Ломаченка (14-2, 10 КО) одностайним рішенням суддів і відібрав три чемпіонські пояси. Зустріч пройшла в жовтні.