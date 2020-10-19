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Боб Арум закликав дискваліфікувати арбітрку бою Ломаченко-Лопес

Промоутер здивований рахунком Джулі Ледерман.

Фото: mediaboxing.com

Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум прокоментував записи суддів із поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу між Василем Ломаченком (14-2, 10 КО) і Теофімо Лопесом (16-0, 13 КО).

У підсумку всі три арбітри віддали перевагу американцеві. При цьому Стів Вайнсфілд показав 117:111, Тім Чітем виявився найбільш лояльним до українця - 116:112, а Джуді Ледерман вважала, що українець виграв лише раунд із 12 - 119:109.

Арум не стримував своїх емоцій і різко розкритикував Ледерман.

"Перемога Лопеса - я нарахував 7-5. У принципі, можливо, 8-4. Але 11-1 - такого не можна було нарахувати і сказати, що ти дивився бій. Хочу порадити всім боксерам просити комісії поєдинків про непризначення Ледерман", - заявив Арум.

Підтримав думку Боба і чемпіон світу за версією WBO в напівсередній вазі Теренс Кроуфорд, який побачив у поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу нічийний результат.

"Як на мене, нічия, але подивимося", - написав Теренс у твіттері ще до оголошення суддівського рішення.

"119 -109, ва-а-ау-у-у-у. Поєдинок вийшов хорошим, але цей результат був дуже нешанобливим.

Я роками говорив Top Rank, що Лопес готовий. Хороша робота, мій юний друг. Ми протягом років говорили про цей день", - додав Кроуфорд після оголошення суддівського вердикту.

У свою чергу, Лопес, який став наймолодшим боксером в історії, який заволодів чотирма поясами, після бою не стримував емоцій.

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