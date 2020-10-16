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Костя Цзю дав прогноз на мегафайт Ломаченко - Лопес

На думку росіянина, українець легко переможе.

Костя Цзю дав прогноз на мегафайт Ломаченко - Лопес
Костя Цзю
Фото: theroar.com.au

Легендарний боксер Костя Цзю з упевненістю заявив, що прийдешній бій року між володарем титулів WBC Franchise, WBO і WBA в легкій вазі Василем Ломаченком (14-1, 10 КО) і чемпіоном IBF Теофімо Лопесом (15-0, 12 КО) не стане великою проблемою для українського боксера.

"Для Василя це точно бій року, думаю, що Ломаченко дуже легко переможе. Просто розправиться з Лопесом", - цитує колишнього абсолютного чемпіона світу в 1-й напівсередній вазі mmaboxing.ru.

"Порівнювати цей бій можна з яким завгодно, головне, що цей бій цікавий. Василь - величезний молодець, всього досягає. Головне, що допоможе Ломаченку перемогти, - тактика, яку він вибере, майстерність і досвід, яких він набув у любителях", - заявив Цзю, який сам був чемпіоном світу-1991 серед любителів.

"Я не бачу жодних можливостей у Лопеса, щоб здобути перемогу, але бій не буде в одну хвіртку. Єдине, що може зіграти Теофімо в плюс, - молодість, зухвалість, бажання і той настрій, з яким він вийде на бій", - підсумував росіянин.

Нагадаємо, що бій Ломаченко - Лопес відбудеться в ніч на 17 жовтня в Лас-Вегасі (США).

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