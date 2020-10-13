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Стала відома дата чемпіонського бою між Джошуа і Пулєвим

12 грудня в столиці Великобританії.

Ентоні Джошуа і Кубрат Пулєв
Фото: boxingscene.com
Ентоні Джошуа і Кубрат Пулєв

Претендент на звання чемпіона світу в суперважкій вазі Кубрат Пулєв (28-1, 14 КО) повідомив, що підписав контракт на бій з чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО).

Один з найгучніших боксерських івентів року відбудеться 12 грудня в Лондоні.

"Немає дороги назад. Кубрат Пулєв - Ентоні Джошуа. Дата - 12 грудня, місце - Лондон.

Дату і місце проведення бою тепер не змінити, і обидві сторони підписали офіційний контракт", - цитує Пулєва Boxing Scene.

Додамо, що на кону буде чемпіонський пояс IBF.

Нагадаємо, 39-річний Пулєв провів останній бій у листопаді минулого року, коли одностайним рішенням суддів переміг американця Райделла Букера.

30-річний Джошуа не бився з грудня 2019 року, коли взяв реванш в Енді Руїса і повернув собі титули чемпіона світу в хевівейті.

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