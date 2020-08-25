Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа був присутній на поєдинку володаря тимчасового титулу чемпіона WBC Ділліана Вайта (27-2, 18 КО) і Олександра Повєткіна (36-2-1, 25 КО).

Британець став свідком сенсаційної поразки свого співвітчизника від російського супертяжа.

Джошуа прокоментував бій, пояснивши, як сталася поразка Вайта.

"Цей поєдинок називали "Максимальним насильством", тому, коли у Ділліана була можливість нокаутувати Повєткіна, я хотів побачити максимальна насильство. Коли я відчуваю кров, то йду вперед, щоб винести суперника", - заявив Джошуа в ефірі Sky Sports.

"Іноді можна пропустити в розміні, але якщо ти відкладаєш атаку на раунд або два, то, як ми бачили, статися може що завгодно. Іноді тактика вже не працює, і ти просто повинен пам'ятати, що це бій.

Потрібно нокаутувати суперника і рухатися до наступного опонента, тому що це небезпечний вид спорту. Повєткін - молодець. Ділліан, не хвилюйся про те, що говорять інші ", - підсумував чемпіон світу.

Нагадаємо, в ніч на неділю, 23 серпня, в Бійцівського саду промоутера Едді Хірна, який розташований в каліфорнійському Брентвуді, пройшов вечор боксу, головним боєм якого була зустріч Вайта з Повєткіним.

Мало хто ставив на "Російського Витязя" в бою з Вайтом. Та й сам бій тільки підтвердив прогнози - Повєткін важко увійшов в нього і багато пропускав. У четвертому раунді здавалося, що кінець близький, коли росіянин двічі побував в нокдауні.

Але вже в п'ятій трихвилинці Олександр шокував всіх, включаючи самого Вайта, завдавши удар на "мільйон доларів". Росіянин зблизився з суперником з відходом в сторону і завдав аперкот точно в підборіддя, вклавши в удар всю міць - британець впав на настил рингу без почуттів.

Тим самим, Повєткін відібрав у британця статус обов'язкового претендента на титул чемпіона WBC, яким володіє Тайсон Ф'юрі.