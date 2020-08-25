Гравець "Севільї" встановив дивовижний рекорд Ліги Європи

Фото: EPA/UPG Хесус Навас

Іспанська "Севілья" рекордно - вшосте - виграла Лігу Європи, у драматичному матчі в Кельні обігравши італійський "Інтер" - 3:2.

Латераль Sevillistas Хесус Навас увійшов в історію цього турніру як гравець, який виграв його з інтервалом у 13 років.

У 2007 році тоді ще 21-річний Хесус також із "Севільєю" виграв за підсумком пенальті фінал у "Еспаньола" - 2:2 (після пенальті - 3:1).

There were 13 years between Jesús Navas' last #UEL title in 2007 and today's #UELFinal, the longest gap between two titles for a player in the history of the competition (including UEFA Cup).



Time for a bigger trophy cabinet. 🧱 pic.twitter.com/CsAUZPjAlq — Squawka Football (@Squawka) August 21, 2020

Зазначимо, що з 13-річною перервою грав у фіналі Кубка УЄФА/Ліги Європи ще один футболіст. Італієць Амадео Карбоні 1991 року в складі "Роми" програв за сумою двох матчів фінал "Інтеру" - 0:2, 1:0. А через 13 років у складі "Валенсії" виграв фінал у "Марселя" - 2:0.