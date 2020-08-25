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Гравець "Севільї" встановив дивовижний рекорд Ліги Європи

Хесус Навас увійшов в історію цього турніру.

Хесус Навас
Фото: EPA/UPG
Хесус Навас

Іспанська "Севілья" рекордно - вшосте - виграла Лігу Європи, у драматичному матчі в Кельні обігравши італійський "Інтер" - 3:2.

Латераль Sevillistas Хесус Навас увійшов в історію цього турніру як гравець, який виграв його з інтервалом у 13 років.

У 2007 році тоді ще 21-річний Хесус також із "Севільєю" виграв за підсумком пенальті фінал у "Еспаньола" - 2:2 (після пенальті - 3:1).

Зазначимо, що з 13-річною перервою грав у фіналі Кубка УЄФА/Ліги Європи ще один футболіст. Італієць Амадео Карбоні 1991 року в складі "Роми" програв за сумою двох матчів фінал "Інтеру" - 0:2, 1:0. А через 13 років у складі "Валенсії" виграв фінал у "Марселя" - 2:0.

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