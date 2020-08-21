Продано легендарну команду Формули-1

Компанія Williams Grand Prix Engineering Limited, частиною якої є команда Формули-1 "Вільямс", була викуплена американської Dorliton Capital за € 152 млн, повідомляє championat.com.

До Dorliton Capital також перейшли міноритарний пакет акцій Williams Advanced Engineering і всі інші торгові активи та зобов'язання, включаючи всю заборгованість групи перед третіми особами.

Нагадаємо, за умовами угоди, Dorliton Capital збереже назву команди Ф-1 "Вільямс", а також індекс болідів FW - на честь Френка Вільямса. Гоночний колектив продовжить базуватися в Гроуві.

Операцію одностайно підтримала рада директорів "Вільямса", включаючи сера Френка, який вирішив, що такий варіант забезпечить довгостроковий успіх команді у Формулі-1.