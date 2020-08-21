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"Динамо" підписало контракт зі своїм колишнім форвардом

Кравець повернувся до Києва.

"Динамо" підписало контракт з форвардом "Кайсеріспора" Артемом Кравцем, повідомляє пресслужба "біло-синіх".

31-річний вихованець Кам'янського розірвав контракт з турецьким клубом і перейшов до табору киян в статусі вільного агента.

Контракт розрахований на 2 роки з опцією продовження.

Додамо, що Кравець з 2005 по 2017 роки вже захищав кольори "Динамо".

Крім того, гравець збірної України встиг пограти за "Штутгарт" і "Гранаду".

За "Кайсеріспор" Кравець провів 63 поєдинки яких відзначився 21 голом і однією результативною передачею.

Нагадаємо, сьогодні "Динамо" матчем проти "Олімпіка" стартує в УПЛ.

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