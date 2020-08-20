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"Динамо" залишає ще один легіонер, - ЗМІ

Томаш Кендзьора вирішив покинути Київ.

"Динамо" залишає ще один легіонер, - ЗМІ
Томаш Кендзьора
Фото: ФК "Динамо"

Фланговий захисник "Динамо" Томаш Кендзьора вирішив перейти в "Рому". Про це повідомляє Tuttomercatoweb.

При цьому наголошується, що правий захисник римлян Рік Карсдорп минулий сезон провів в оренді, а перед початком наступного може покинути клуб. Тому одним із пріоритетних завдань "вовків" є підписання правого захисника.

Кендзьора в минулому сезоні взяв участь у 39 матчах за киян, відзначившись чотирма результативними передачами.

У "Динамо" польського легіонера зможуть замінити Олександр Тимчик, який повернувся з оренди в "Зорі", і Олександр Караваєв.

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