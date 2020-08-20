"Динамо" залишає ще один легіонер, - ЗМІ

Фланговий захисник "Динамо" Томаш Кендзьора вирішив перейти в "Рому". Про це повідомляє Tuttomercatoweb.

При цьому наголошується, що правий захисник римлян Рік Карсдорп минулий сезон провів в оренді, а перед початком наступного може покинути клуб. Тому одним із пріоритетних завдань "вовків" є підписання правого захисника.

Кендзьора в минулому сезоні взяв участь у 39 матчах за киян, відзначившись чотирма результативними передачами.

У "Динамо" польського легіонера зможуть замінити Олександр Тимчик, який повернувся з оренди в "Зорі", і Олександр Караваєв.