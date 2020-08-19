"Парі Сен-Жермен" побив своєрідний рекорд "Арсеналу" в Лізі чемпіонів

Фото: EPA/UPG ПСЖ

Напередодні "Парі Сен-Жермен" на шляху до фіналу Ліги чемпіонів не помітив РБ "Лейпциг" - 3:0.

Парижани вперше пробилися до фіналу найпрестижнішого клубного турніру, в якому провели свій 110-й матч.

Це найбільше поєдинків для команди, яка вперше пройшла в фінал. Раніше рекорд належав лондонському "Арсеналу" - 90 матчів (в період 1971-2006 років).

Додамо, що команда Томаса Тухеля стала 20-м фіналістом в історії ЛЧ і третім представником Франції. До парижан в головному матчі за трофей боролися "Марсель" (1993), що став переможцем, і "Монако" (2004). Частіше за всіх в вирішальному матчі брав участь мадридський "Реал" - 7 разів.

У фіналі 23 серпня ПСЖ зустрінеться з переможцем пари "Ліон" - "Баварія".