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Неймара можуть дискваліфікувати на фінал Ліги чемпіонів

Після півфінального матчу бразилець обмінявся футболкою із суперником.

Неймар
Фото: EPA/UPG
Неймар

Напередодні французький "Парі Сен-Жермен" блискуче зіграв півфінальний матч Ліги чемпіонів проти РБ "Лейпциг" (3:0) і вперше в історії пробився до фіналу найпрестижнішого клубного турніру.

Однак лідер парижан Неймар може в ньому не зіграти. І все через те, що після півфіналу 28-річний бразилець обмінявся футболкою із захисником РБ "Лейпциг" Марселем Хальстенбергом, тоді як медичний протокол забороняє це через пандемію коронавірусу.

Таке порушення може призвести до одноматчевої дискваліфікації і обов'язкового 12-денного карантину.

Тож Неймара можуть відсторонити від фіналу ЛЧ, який пройде вже 23 серпня.

Нагадаємо, суперник ПСЖ визначиться сьогодні в поєдинку між "Баварією" і "Ліоном".

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