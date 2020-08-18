Україна зберегла 9 місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Фото: УЕФА

Успішний виступ "Шахтаря" на європейській арені, де "гірники" завершили свій шлях у півфіналі Ліги Європи, дозволив Україні за підсумками сезону зайняти 9 місце, відбивши атаки Нідерландів.

Тим самим Україна зберегла пряму путівку в груповий етап Ліги чемпіонів для переможця сезону-2021/22.

Додамо, що в сезоні 2021/22 в єврокубках Україну представлять п'ять команд: дві - у Лізі чемпіонів (одна пряма путівка в групу і одна у кваліфікації), одна - в Лізі Європи і ще дві в новому турнірі від УЄФА - Лізі конференцій.

Зазначимо, що в наступному сезоні Україну в єврокубках представлять "Шахтар", "Динамо", "Зоря", "Десна" і "Колос".