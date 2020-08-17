Одноденну велогонку "Джиро ді Ломбардія" (Il Lombardia) минулого вікенду затьмарив серйозний інцидент, що стався з 20-річним Ремком Евенепулом з команди Deceuninck-Quick Step.

Один з найталановитіших шосейних велогонщиків, чемпіон Європи-2019 заледве не загинув.

На швидкісному спуску Muro di Sormano, одному з технічно найскладніших, бельгієць утратив контроль над велосипедом, врізався в кам'яну огорожу моста і, перелетівши через бар'єр, упав в ущелину з 15-метрової висоти.

Велосипедиста доправили в лікарню міста Комо. Лікарі діагностували Ремкові перелом таза, а також забій правої легені, повідомляє ВВС.

Додамо, що Евенепул минулого тижня переміг у генеральній класифікації велобагатоденки "Тур Польщі". Свою перемогу бельгієць присвятив товаришеві по команді Фабіо Якобсену, який впав у кому і переніс пластичну операцію після падіння на фініші першого етапу.

"Джиро ді Ломбардія" зазвичай проводиться в жовтні і має неофіційну назву "Гонка опалого листя". Але зараз через пандемію COVID-19 календар зазнав змін.

Буквально через годину після падіння Евенепула Макс Шахманн з команди Bora-Hansgrohe на фінішному відрізку врізався в автомобіль місцевої жительки, який непередбачувано здійснював маневри на узбіччі.

На щастя для Шахманна, удар був несильним. Він продовжив гонку і в підсумку фінішував на високому сьомому місці. Перемогу ж святкував Якоб Фульсанг з "Астани".