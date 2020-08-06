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Перший етап "Туру Польщі" завершився моторошної аварією і масовим завалом.

На фінішній прямій голландці Ділан Груневеген з команди Jumbo-Visma і Фабіо Якобсен (Deceuninck - Quick-Step) боролися за перемогу. Якобсен почав обгін опонента на останніх метрах і спробував протиснутися між співвітчизником і огорожею.

Однак Ділан не дозволив йому це зробити, буквально виштовхнувши Фабіо прямо в огорожу на швидкості 80 км на годину.

Крім учасників інциденту, різні травми отримали більше десятка гонщиків. Результат Груневегена анульований - швидше за все, він отримає тривалу дискваліфікацію.

Якобсена доставили в лікарню у важкому стані і ввели у штучну кому. Менеджер команди Deceuninck - Quick-Step Патрік Лефевр був розлючений.

"Цього хлопця потрібно посадити у в'язницю. Я йду в суд, такого роду діям не місце у велоспорті. Це злочинний акт, містер Груневеген", - написав він в своєму Twitter.

I go to court this kind of actions have to be out of cycling. This is an criminel fact mister @GroenewegenD — Patrick Lefevere (@PatLefevere) August 5, 2020

Нагадаємо, рік тому - 5 серпня 2019 року, на третьому етапі багатоденки в Польщі після аварії загинув бельгійський велогонщик Бьорг Ламбрехт – він врізався в бетонну трубу. Йому і присвятили сьогоднішній етап.