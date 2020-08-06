Перший етап "Туру Польщі" завершився моторошної аварією і масовим завалом.
На фінішній прямій голландці Ділан Груневеген з команди Jumbo-Visma і Фабіо Якобсен (Deceuninck - Quick-Step) боролися за перемогу. Якобсен почав обгін опонента на останніх метрах і спробував протиснутися між співвітчизником і огорожею.
Однак Ділан не дозволив йому це зробити, буквально виштовхнувши Фабіо прямо в огорожу на швидкості 80 км на годину.
Крім учасників інциденту, різні травми отримали більше десятка гонщиків. Результат Груневегена анульований - швидше за все, він отримає тривалу дискваліфікацію.
Oh bordel....— Justin Nadot (@justin_nadot) August 5, 2020
pic.twitter.com/WDE2V2ql97
Insane ending to the sprint in Katowice in the #tourofpoland #tourdepologne pic.twitter.com/UhABGeIDvS— Scott (@scottlley) August 5, 2020
Якобсена доставили в лікарню у важкому стані і ввели у штучну кому. Менеджер команди Deceuninck - Quick-Step Патрік Лефевр був розлючений.
"Цього хлопця потрібно посадити у в'язницю. Я йду в суд, такого роду діям не місце у велоспорті. Це злочинний акт, містер Груневеген", - написав він в своєму Twitter.
I go to court this kind of actions have to be out of cycling. This is an criminel fact mister @GroenewegenD— Patrick Lefevere (@PatLefevere) August 5, 2020
Нагадаємо, рік тому - 5 серпня 2019 року, на третьому етапі багатоденки в Польщі після аварії загинув бельгійський велогонщик Бьорг Ламбрехт – він врізався в бетонну трубу. Йому і присвятили сьогоднішній етап.