Ультрас "Динамо" висунули ультиматум Суркісу

Угруповання ультрас київського "Динамо" WBC на своїй сторінці у Facebook опублікувало свої вимоги до власників клубу.

"Виносимо цей текст у публічну площину лише тому, що останнім часом дуже багато фейкової інформації та бруду почало виливатися на наш рух.

Ми в черговий раз з повною відповідальністю заявляємо, що з часу відокремлення нашого руху від офіційного фан-клубу 2009 року ми ЖОДНОГО РАЗУ не отримували ніяких грошей на перформанси, банери, виїзди чи іншої вигоди від клубу чи інших сторонніх осіб. Саме ультрас "Динамо" є одним з небагатьох рухів, які категорично відмовилися від підтримки збірної у ФФУшному проекті "Вірні Збірній", коли нам пропонували безкоштовні євровиїзди та квитки.

Окремо хочемо згадати про заяви від власників клубу чи наближених до них осіб про те, що минулорічний банер у Чернігові чи наші акції після ганебного призначення Луческу головним тренером "Динамо" були та є проплаченими. Ми вже пів року очікуємо доказів від Ігоря Михайловича, а обіцяних скріншотів усе так і немає. А те, що ми співпрацюємо з керівництвом "Шахтаря" або УАФ, звучить не просто кумедно, а максимально безглуздо. Мабуть, люди, які про це пишуть, не розуміють, що в житті деякі речі можуть відбуватися за покликом честі, а не за купюри. Не судіть по собі...

Натомість не потребує жодних доказів факт організації Суркісами проплачених акцій під НБУ. Достатньо лише глянути на обличчя учасників цих "пікетів", щоб це зрозуміти.

Ми прекрасно розуміємо, що наступним етапом будуть спроби вирішити питання з нами "по-поганому". Проблеми з потраплянням на стадіон, цькування на нас правоохоронними органами цілком може дійти і до псування майна чи нападів під під'їздами. Дзвінки з СБУ з пропозиціями вирішити питання ми вже отримуємо. Але ми чітко впевнені у своїх переконаннях і не збираємось відступати ні на крок. Ми вже справами довели, що готові навіть життя віддати за свою країну. А "Динамо Київ" для багатьох хлопців значить не менше.

Ми в жодному разі не хочемо поганого для "Динамо". Вболіваємо за нього багато років, підтримуємо завжди і всюди! За цей клуб вболівали наші батьки та дідусі. Однак брати Суркіси за останні роки довели "Динамо" до жалюгідного стану, жодна ланка в клубі не працює належним чином. Тому наші вимоги прості і зрозумілі - або вони знаходять для "Динамо" нового, налаштованого на реальні зміни власника, або ж наймають команду професійних менеджерів, які приберуть з клубу відкати, кумівство, нездар і ледарів. А самі відходять від управління клубом. Але спочатку Луческу повинен піти!

#ДинамоБезСуркісів #ДинамоБезЛуческу".

Додамо, що стало відомо, з ким "Динамо" зіграє перший матч під керівництвом Луческу. У рамках підготовки до нового сезону віцечемпіон України сьогодні на клубній базі в Кончі-Заспі зустрінеться з представником Другої ліги - рівненським "Вересом".