В Орландо (штат Флорида, США) тривають матчі регулярного чемпіонату НБА.

Напередодні "Сакраменто Кінгз" українця Олексія Леня зустрічався з "Далласом Маверікс".

У додатковій п'ятихвилинці перемогу здобув "Даллас" - 114:110.

У цьому матчі зоряний захисник "Далласа" Лука Дончич став наймолодшим гравцем в історії НБА, якому вдалося оформити трипл-дабл з 30 очками і 20 підбираннями.

Крім того, на рахунку словенця також 12 асистів.

Відеоогляд дій Дончича.

Додамо, що для Леня це був дебютний поєдинок після захворювання на коронавірус. Українець набрав під час зустрічі з "Маверікс" лише три очки.